Scuola, de Magistris: La riapertura? A Napoli decideremo soltanto dopo aver visto i dati sul contagio in città

“Stamani abbiamo immediatamente scritto al presidente della regione, all’unità di crisi e, per conoscenza, anche al direttore dell’ufficio scolastico provinciale allo scopo di farci avere, ad horas, anche perché l’ordinanza entra in vigore domani, i dati dei test antigenici effettuati e i dati sul contagio della città di Napoli suddivisi per quartiere e per luoghi in cui insistono le scuole”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sull’ordinanza pubblicata ieri dal governatore De Luca che consente, a partire da mercoledì 25 novembre, il ritorno a scuola con la didattica in presenza per i bambini fino a sei anni, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei comuni. Per l’ex magistrato “è necessario fare una operazione di chiarezza anche e soprattutto per tranquillizzare la comunità scolastica tutta”. “solo in questo modo potremo verificare se ci sono situazioni di particolare criticità su cui eventualmente intervenire, soprattutto in stretta correlazione coi dirigenti scolastici che, a loro volta, come previsto dall’ordinanza regionale, possono nella loro autonomia predisporre alternative rispetto all’apertura dei plessi scolastici interessati, fino alla prima elementare, unica classe della scuola dell’obbligo compresa nell’ultima ordinanza” continua il primo cittadino.



“Bene il cambiamento di De Luca. Ma ce ne spieghi il motivo”

“Apprendiamo comunque con soddisfazione che il presidente della Regione Campania ha modificato il suo modo di operare sulle scuole in particolare per quanto riguarda le fasce dei più piccoli, quelle delle bambine e dei bambini della nostra comunità scolastica”, ha detto il sindaco. Secondo de Magistris “apparve ai più spropositato e incomprensibile, prima ancora che diventassimo zona gialla, che la Campania fosse l’unico luogo d’Europa in cui si chiudevano le scuole anche per i più piccoli. Anche durante la zona gialla, poi, mentre le scuole erano aperte nelle zone rosse, da noi continuavano a rimanere chiuse nonostante fosse documentato che non ci fosse una proliferazione dei contagi nelle scuole e che la didattica a distanza fosse oltremodo difficile, se non impossibile in alcuni casi, per alcune fasce di istruzione così importanti per una comunità che si fonda sulla scuola e l’istruzione. E’ evidente che a questo punto è necessario anche fare chiarezza perché, altrimenti, un cambiamento repentino di questo tipo, di fronte alle notizie sull’aggravarsi della situazione sanitaria nella nostra regione tanto da divenire zona rossa, rischia di apparire, da parte della Regione, incomprensibile, contraddittorio e confuso”.

De Magistris fa sapere che “molti infatti ci stanno contattando in queste ore chiedendoci come mai, quando eravamo in zona gialla, la Regione ha raccontato che le scuole dovevano rimanere chiuse perché pericolose in quanto luogo di particolare diffusione di contagio e, adesso, di fronte invece ad una zona rossa, il presidente della Regione fa una valutazione secondo la quale le scuole possono aprire. E’ necessario fare una operazione di chiarezza anche e soprattutto per tranquillizzare la comunità scolastica tutta”. Ecco perché de Magistris ha richiesto a De Luca e all’Unità di crisi i dati dello screening effettuato nei giorni scorsi su docenti e alunni relativi alla città di Napoli.