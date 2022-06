Scuola, De Rosa (Associazione presidi): I compiti per le vacanze? Una cosa inutile

“I compiti per le vacanze? Una cosa inutile, secondo me sono da evitare”. La pensa così Francesco De Rosa, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi della Campania, interpellato dall’Adnkronos sulla necessità o meno di dare agli studenti i compiti per le vacanze. “I ragazzi hanno studiato per 10 mesi – spiega De Rosa – ora facciamoli riposare, è stato anche un anno particolare. Tutti hanno diritto alle ferie, anche gli studenti. Tra l’altro i compiti per le vacanze spesso neanche li fanno, si riducono a farli negli ultimi giorni utili a settembre prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”. Un discorso a parte riguarda l’assegnazione di libri da leggere durante le vacanze, una scelta fatta “specialmente dai docenti di materie letterarie dei licei, che ci tengono al fatto che i ragazzi leggono. Il tema c’è, è vero che i ragazzi leggono troppo poco, però magari si potrebbero dare letture più leggere, o evitare un’esagerazione nel numero di testi da leggere”.