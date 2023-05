Via alla scuola di formazione politica intitolata a Mino Izzo: studenti dagli atenei di Napoli, Sannio e Salerno

“Alla manifestazione inaugurale della Scuola di formazione politica intitolata al sen. Mino Izzo in programma per sabato prossimo (ore 17) alla Rocca dei Rettori di Benevento ci sarà anche una nutrita rappresentanza dei Comitati degli studenti delle Università del Sannio, della Federico II di Napoli e di Salerno”, lo rende noto Pierpaolo Izzo, presidente dell’Associazione di promozione sociale “Res Publica” di Airola, promotrice della iniziativa.

“La partecipazione degli studenti universitari, provenienti da ogni parte della Campania, – dice Izzo – testimonia che la istituzione di una Scuola di formazione politica riesce a catturare l’interesse dei giovani che hanno interesse e desiderio a comprendere come funziona il sistema politico, amministrativo ed economico italiano”.

Non a caso, tra i relatori della presentazione di sabato prossimo, oltre al Vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e al Sottosegretario Tullio Ferrante, ci sarà il professor Sergio Barile, ordinario di Economia presso l’Università della Sapienza di Roma, che illustrerà l’importanza di formare i giovani con una scuola di alto profilo politico “come avrebbe voluto il compianto senatore Cosimo Izzo che già da tempo stava lavorando al progetto dimostrando la sua lungimiranza politica”. Crescono intanto le adesioni alla iniziativa.

“Numerose – conclude Pierpaolo Izzo – sono le testimonianze di affetto e di stima che stiamo ricevendo a dimostrazione di quanto mio padre Mino abbia saputo coltivare in tanti anni di impegno politico per il suo amato Sannio, conquistando amicizia e rispetto, senza mai seminare odio, anche con chi non la pensava come lui”.