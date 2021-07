Scuola: Donini (E.Romagna), ‘nessun provvedimento in arrivo da Regione’**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Nessun provvedimento, a decidere sulla scuola è la scuola stessa. Non ci sono quindi misure sulla scuola decise dalla Regione o in preparazione. Priorità completare la campagna vaccinale per raggiungere la protezione di comunità e ripartire a settembre con lezioni in presenza al 100%”. Lo dice l’assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini che rivolgendosi ai genitori che temono misure discriminatorie in vista del prossimo anno scolastico afferma: “Ho detto, e ribadisco, che fra le priorità, in Emilia-Romagna, coerentemente con la campagna nazionale, c’è la vaccinazione dei giovani 12-19 anni, proprio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Nell’ambito della discussione dei prossimi protocolli di sicurezza sanitaria per la riapertura delle scuole penso che, in caso vi fossero altri focolai nelle scuole, sia giusto considerare e valutare da parte delle autorità sanitarie nazionali anche la condizione della copertura vaccinale, proprio per garantire il massimo possibile le lezioni in presenza”.