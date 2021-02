Scuola: Drago (Misto), ‘io al posto di Azzolina? non credo, ma qualcosa mi è arrivata’**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Io ministro dell’Istruzione? Non credo sia realizzabile anche se qualcosina di molto blando mi è arrivata. Non faccio parte delle forze del Governo ed ancora non mi è stata riconosciuta la nascita della componente Popolo protagonista, il che indica chiaramente che lo spazio non c’è”. Lo dice la senatrice del Gruppo Misto, Tiziana Drago, commentando all’Adnkronos il risultato di un sondaggio di Orizzonte Scuola in base al quale la parlamentare è la più richiesta dagli utenti alla guida del Dicastero di viale Trastevere, dopo l’ex ministro Lorenzo Fioramonti e prima di quello in carica, Lucia Azzolina.