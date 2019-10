Scuola e imprese innovative in Campania: dalla Regione bandi per 8 milioni di euro

“Al via oggi due importanti avvisi pubblici del valore complessivo di oltre 8 milioni di euro rivolti alla scuola e alla nuova imprenditorialita’ innovativa. Si tratta di due strumenti che si innestano nella strategia regionale di promozione e diffusione delle competenze digitali e della scoperta imprenditoriale, in particolare presso i giovani e i ricercatori”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Campania. “CambiaMenti Digitali” e’ rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo grado della Campania aggregate in forma di partenariato per creare laboratori didattici e piattaforme innovative, per promuovere l’uso delle nuove tecnologie stimolando lo sviluppo di nuove competenze digitali. Con questo intervento si vuole incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche e potenziare le infrastrutture di rete interne alle scuole. Il valore complessivo della misura e’ di 4.250.000 di euro.

“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania” e’ invece rivolto alle Associazioni temporanee di scopo (ATS) di Universita’/Dipartimenti Universitari, Incubatori e acceleratori d’impresa, Centri di ricerca, Fondazioni e Imprese. I programmi delle attivita’ andranno ad alimentare la cultura di impresa e a stimolare la nascita e il sostegno dell’idea imprenditoriale, a beneficio di aziende gia’ costituite o da costituirsi. Si potranno inoltre realizzare sperimentazioni di percorsi mirati all’individuazione di nuove figure professionali nell’ambito della green economy. Il valore complessivo della misura e’ di 4.000.000 di euro. CambiaMenti Digitali vuole innanzitutto perseguire obiettivi di inclusione e crescita culturale, e contribuire a porre un freno al fenomeno della dispersione scolastica. La Campania – secondo i dati del VIII Atlante dell’infanzia a rischio – e’ la seconda regione in Italia per numero di ragazzi che lasciano precocemente la scuola, con una media del 18,1% contro un tasso nazionale del 13,8%. CambiaMenti Digitali intende quindi creare un meccanismo che mette la Scuola al centro della vita dei nostri ragazzi, rendendola piu’ vicina ai loro desideri, ai loro linguaggi. E che dia loro sin dai primi anni le competenze che saranno richieste dal Mercato del Lavoro di domani. Con le Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania si punta alla valorizzazione del capitale umano impegnato nello sviluppo di startup innovative ad alta intensita’ conoscitiva in linea con la RIS3 Campania: green economy, energia, ambiente, cultura e turismo. Tutto cio’ al fine di incrementare la competitivita’ d’impresa e favorire i mutamenti tecnologici ed economici della Campania. I destinatari sono giovani imprenditori, lavoratori, compresi lavoratori autonomi, studenti e disoccupati, coinvolti come team delle startup gia’ costituite e/o ancora da costituire.