Scuola: Fdi, ‘Bianchi dia risposte prima di suono campanella’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “In previsione della riaperture delle scuole, dal Cts arriva l’input di mantenere in aula la distanza di un metro tra un allievo e l’altro, qualora logisticamente possibile. Ci spieghi, il ministro Bianchi come intende gestire tale raccomandazione, visto che in questi mesi non si è fatto nulla sull’edilizia scolastica e la ricerca di ulteriori spazi. E ci spieghi inoltre come intende gestire il controllo dei green pass del personale scolastico, compito ancora più gravoso per tutti gli istituti con più plessi”. Lo affermano i deputati di Fratelli d’Italia Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili del dipartimento Scuola e Istruzione.