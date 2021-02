Scuola: Fioramonti, ‘io ministro? Impossibile, sono indipendente ma Drago ha chance in più’**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Io ministro dell’Istruzione? E’ una soddisfazione. Non credo capiti spesso che un ex ministro sia richiamato. Ma è impossibile. Perché in politica non si sceglie per meriti ma appartenenze ed affinità. Ed io sono indipendente. Dunque lo escluderei”. Lo dice all’Adnkronos Lorenzo Fioramonti, già ministro dell’Istruzione, commentando il sondaggio di Orizzonte scuola che lo indica come il prossimo desiderato successore della ministra Lucia Azzolina a viale Trastevere, seguito dalla senatrice Tiziana Drago, che “essendo senatrice qualche chance in più ce l’ha. Non avendo dato la fiducia a Conte, corteggiarla questa volta potrebbe essere un’arma”.