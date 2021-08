Scuola: Flc Cgil, ‘Mi conferma protocollo, monitoreremo corretta applicazione’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Il Ministero dell’Istruzione ha confermato questa mattina in videoconferenza con i sindacati il protocollo sulla sicurezza e convocato i tavoli per l’attuazione. Flc Cgil chiede l’integrale applicazione del protocollo senza interpretazioni unilaterali. Lo riferisce il sindacato in un comunicato stampa ed aggiunge: “E’ necessario che vengano tempestivamente affrontate, tramite la piena applicazione del Protocollo, le principali problematicità che riguardano la vita delle scuole, la riapertura di settembre e il rapporto di lavoro. La complessità della situazione richiede infatti un confronto permanente per far sì che le scuole non riaprano nel caos tra controlli, nomine dei supplenti, applicazione di sanzioni, mancanza di spazi e di organico”.