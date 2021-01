Scuola: Gasparri, ‘protesta studenti atto accusa contro Zingaretti e Raggi’

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Protestano gli studenti e le famiglie romane. La Regione e il Comune non hanno approntato le misure necessarie a garantire il trasporto in sicurezza. Tutte chiacchiere, annunci, promesse, puntualmente disattesi. La città è in balia della grande confusione organizzativa. La macchina che doveva essere avviata da Zingaretti e dalla Raggi per garantire la ripresa delle attività scolastiche si è evidentemente inceppata ai nastri di partenza. Praticamente non ha mai prodotti gli effetti sperati. E studenti, docenti, famiglie temono che dopo qualche giorno di lezione, tutto possa ritornare come prima, con la didattica a distanza come unica modalità didattica”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale.