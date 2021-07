Scuola: Giannelli (Presidi), ‘momento moral suasion c’è stato, ora trovare forma d’obbligo’

Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – “Io più volte mi sono espresso al riguardo, c’è stato un momento che si doveva ricorrere alla moral suasion ma ora il tempo stringe e a questo punto credo sia opportuno trovare una forma di obbligo”. Così all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi in merito all’obbligo del vaccino contro il Covid-19 per i docenti. “Se una persona che non è vaccinata è a contatto con un utenza – sottolinea Giannelli – è chiaro che può diffondere il virus: non è tanto questione di tutela personale ma è una tutela di salute collettiva”.