Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Il trasporto dedicato per le scuole è una soluzione nel senso di alcune corse negli orari critici come dalle 7 alle 8 da pagare con i fondi che il governo Conte e Draghi hanno elargito. Non capisco perché non si faccia”. Lo dice il presidente dell’Associazione nazionale presdi Antonello Giannelli, intervenendo a coffee break su La7.