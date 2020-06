Scuola: Granata (M5S), ‘altri soldi a paritarie? Abbiamo già dato’

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Lo diciamo con assoluta chiarezza: la proposta giunta da altri partiti di riconoscere ulteriori risorse alle scuole paritarie non ci trova d’accordo. Non si tratta di una posizione ideologica o preordinata, ma di una scelta giustificata e sorretta dal dettato costituzionale, che all’articolo 33 sancisce la piena libertà di insegnamento ma senza oneri per lo Stato nel caso delle scuole private”. Così in una nota la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Istruzione, Bianca Laura Granato.