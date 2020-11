Scuola, i risultati dello screening in Campania: 35 positivi su oltre 10mila test

Sono 10.590 i test antigenici effettuati nell’ambito dello screening volontario su alunni e docenti in Campania in vista dell’eventuale ripresa dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia e primarie. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare sono 35, per una percentuale dello 0,33%. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania che ha preso in esame i risultati dello screening, effettuato su base volontaria, e che sulla base di questi ha deciso per la ripresa delle attività in presenza per le scuole dell’infanzia e la prima classe delle scuole elementari da mercoledì 25 novembre. In merito sarà pubblicata a breve un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.