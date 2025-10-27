Scuola, in Campania 240 bus elettrici destinati ai piccoli Comuni

Nell’auditorium della Regione al Centro direzionale di Napoli è stato presentato il primo degli scuolabus elettrici che saranno destinati ai piccoli Comuni della Campania. Il primo mezzo, esposto all’esterno dell’auditorium, è destinato al Comune di Monteforte Cilento (Salerno). “Consegniamo un bus da 30 posti per i bambini. Abbiamo fatto una gara già a inizio anno per consegnare 140 scuolabus ai piccoli Comuni della Campania, ed è già partito anche il bando per i Comuni al di sopra dei 15mila abitanti. È uno sforzo enorme che abbiamo fatto, che testimonia l’attenzione straordinaria che c’è per le aree interne e per i piccoli Comuni, per il mondo della scuola”, ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca, presente all’iniziativa con, tra gli altri, l’assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini, il presidente della commissione Trasporti Luca Cascone, il consigliere regionale Carmine Mocerino, tutti candidati al Consiglio regionale della Campania con la lista “A testa alta”, e il presidente di Anci Campania Francesco Morra. “I pulmini che consegniamo sono tutti elettrici, produzione Iveco. Ci sono concessionarie in tutto il territorio regionale, quindi viene garantita anche un’attività di manutenzione dei pulmini”, ha aggiunto De Luca, rimarcando come la Regione stia “difendendo con i denti il propio patrimonio scolastico nei confronti di direttive del ministero dell’Istruzione che tentano di tagliare le scuole della Campania. Inoltre, manteniamo fede a un principio che abbiamo adottato da quando ci siamo insediati, la pari dignità di tutti i cittadini della Campania, in ogni territorio della Regione, in ogni provincia”.