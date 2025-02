Scuola, “Inventiamo una banconota”: contest targato Bankitalia-Mur

È confermato per l’anno scolastico 2024-2025 il Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal ministero dell’Istruzione e del merito. Il tema scelto per la dodicesima edizione è “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”. L’argomento proposto vuole far riflettere su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così emozioni e pensieri dei più giovani. Spesso, infatti, la riflessione sui temi economici si concentra sulla dimensione sociale dell’impatto, ragionando per ampie platee di interessati o per la collettività in genere. La traccia proposta, invece, vuole ricordare come l’azione di educazione finanziaria abbia la caratteristica di rivolgersi principalmente all’individuo per favorire l’apprendimento di concetti di base che possano innanzitutto migliorare la cultura finanziaria del singolo.

Lo sviluppo della banconota immaginaria potrà partire da un messaggio semplice e coinvolgente: la consapevolezza dell’importanza di una gestione prudente e lungimirante delle proprie finanze. I sogni di ciascuno si traducono in realtà investendo su sé stessi, privilegiando lo sviluppo della propria cultura economica e la maturazione di una visione del proprio sé comprensiva delle problematiche finanziarie. Sono previsti come di consueto argomenti specifici per ogni grado di istruzione. Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche della propria scuola. Sono inoltre previsti premi per le scuole finaliste locali e nazionali, prosegue Bankitalia, e per il miglior bozzetto presentato dalle scuole italiane all’estero. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 14 marzo 2025, mentre i bozzetti dovranno essere presentati entro il 28 marzo 2025. Tutte le informazioni utili alla partecipazione sono contenute nel bando dell’iniziativa.