Scuola, istituti chiusi a Nola e Pomigliano d’Arco. Sindaci firmano ordinanze

Scuole chiuse da mercoledì 17 febbraio a domenica 28 febbraio a Nola, in provincia di Napoli. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Minieri che oggi ha firmato un’ordinanza con cui si dispone la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private. Anche a Pomigliano d’Arco il sindaco Gianluca Del Mastro ha firmato un’analoga ordinanza che sospende le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi per l’infanzia dal 17 al 20 febbraio.