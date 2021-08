Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Il 60 per cento degli italiani dicono sì all’obbligo di green pass a scuola per i professori. Lo rileva un sondaggio dell’Istituto Piepoli, in base al quale la percentuale dei favorevoli è pari al 66 per cento tra gli elettori del Movimento 5 stelle, al 64 tra quelli del centrosinistra e al 49 tra quelli di centrodestra. Il 15 per cento degli intervistati si dichiara poco favorevole, il 19 contrario, il 6 non risponde.