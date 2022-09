Scuola, “Junior Video Contest” 2022: sfida per i giovani under 20

L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, bandisce l’edizione 2022 del Junior Video Contest di divulgazione scientifica aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia e nati nel 2003 e negli anni successivi che vogliano cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi. È possibile candidare le opere entro l’1 ottobre. Per partecipare occorre candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere dovranno focalizzarsi su due temi dal forte e crescente impatto sociale (è possibile candidare anche più di un video per ogni argomento): 1) La mobilità sostenibile. Come pensate si svilupperà la mobilità nel futuro? Quali saranno le imprese che avranno successo e quali i nuovi lavori in questo settore? Come cambierà il sistema di trasporto pubblico e privato? Quali le possibili innovazioni e i benefici nella vita di ognuno di noi e quali invece i rischi? 2) Le energie rinnovabili. Cosa sono e in quali tipologie si distinguono le energie rinnovabili? La sfida è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ma quali implicazioni comporta il perseguimento di tale obiettivo? Quali sono le conseguenze sociali di questa transizione e a che punto siamo? Il bando è presentato nel sito Premiodivulgazionescientifica. it.