Scuola, la ministra Locatelli: Gli insegnanti di sostegno vanno motivati

“Auspico che diventi un tema di competenza di tutti”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli commentando l’ipotesi di avere nelle scuole, in ogni classe, uno psicologo ed una figura che si occupi di inclusione durante l’evento di Sky Tg24 ‘Live in Napoli” durante un dibattito sulla disabilità “Va bene che ci siano tante figure, anche diversificate all’interno della scuola. Però abbiamo bisogno anche che ci sia un’armonizzazione di queste figure. Abbiamo bisogno di un lavoro fatto attorno alla persona e che ci sia una consapevolezza di tutti gli insegnanti rispetto al tema dell’inclusione. Gli insegnanti di sostegno debbono essere motivati e specializzati”.