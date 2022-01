Scuola, la preside del Pansini di Napoli: Se si rientra in queste condizioni non garantiamo la didattica

“Sono contraria alla Dad perché ho toccato con mano in questi due anni un disagio emotivo e didattico enorme, per cui sono a favore della presenza al 100%. Dico però che rientrare in questa situazione significa non poter garantire una presenza adeguata e una didattica adeguata per i ragazzi”. Così all’Adnkronos la professoressa Daniela Paparella, dirigente scolastico del Liceo classico statale “Adolfo Pansini” di Napoli, nel giorno della riapertura dopo le festività natalizie. In Campania la riapertura è limitata alle scuole superiori, per effetto dell’ordinanza regionale che rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie, ma anche nei licei napoletani la riapertura è a singhiozzo, con moltissimi studenti che questa mattina hanno preferito non entrare in segno di protesta e che si sono aggiunti ai ragazzi positivi e in quarantena che non sarebbero rientrati in ogni caso. “Abbiamo dovuto fare la conta giorno e notte, festivi e feriali, dei positivi, di quelli che sono in quarantena, dei ragazzi da contattare perché vaccinati o non vaccinati – racconta Paparella – non sappiamo se possiamo chiedere se sono vaccinati e di conseguenza non possiamo controllare se devono essere in quarantena preventiva o meno. Ci sono veramente tante difficoltà, abbiamo assenti tra i docenti e soprattutto tra gli amministrativi. L’amministrazione è quasi fuori uso. Per il momento noi resistiamo, ma tanti altri dirigenti hanno l’impossibilità di far lezione perché molti docenti sono positivi. In questa situazione andare avanti è davvero complesso”. A tutto ciò si aggiunge la mancanza di mascherine Ffp2: “Dal Ministero non ci sono arrivate – spiega la dirigente del Pansini – ne abbiamo tantissime di chirurgiche, ma non sappiamo più cosa farne. Abbiamo fatto richiesta di Ffp2 durante le feste di Natale, ma il Ministero non ce le ha ancora fornite”.