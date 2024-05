Scuola, la Uil conquista 4 seggi al Cspi. Vannini: Risultato straordinario

E’ finalmente ufficiale: la Uil scuola conquista 4 seggi al Cspi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione. “Siamo molto contenti. È un risultato che arriva come risposta a scelte non sempre facili da prendere. Abbiamo deciso di seguire la nostra linea di ascolto, coerenza, impegno, e attenzione – afferma la segretaria generale della Uil Scuola Rua Campania, Roberta Vannini – che fa eco al Segretario Generale Giuseppe D’aprile. Le persone ci hanno seguito e dato fiducia. Quello del personale Ata – osserva – è un segnale di fiducia e di ampia condivisione delle scelte operate, a partire dalla posizione assunta in sede contrattuale. Il dato elettorale, che consegna alla Uil un insieme di 100.000 voti, più del doppio rispetto all’elezione scorsa (46.890), permette di entrare nel parlamentino del MIM con un rappresentante per ogni grado della scuola dell’obbligo”. La Uil Scuola Rua si afferma nelle preferenze del personale Ata, con oltre 32.000 voti (nel 2015 erano 15.379) e risulta primo sindacato nella nostra regione con 6393 voti ma è prima anche in Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e Sardegna. Siamo primo sindacato anche nella scuola dell’infanzia, primaria primo grado e secondo grado. L’analisi del voto registra oltre 20 mila preferenze nella scuola primaria a livello nazionale di cui 5354 a livello regionale ù, più di 15 mila nella scuola secondaria di primo grado di cui ben 4757 in Campania. Sono circa 20.000 le preferenze date ai candidati della secondaria di secondo grado e la Campania ha contribuito con 4704 voti. Raddoppiato il risultato nella scuola dell’infanzia con circa 9.000 preferenze di cui 2669 nella nostra regione. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato