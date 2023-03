Scuola, l’Anief: In arrivo il decreto per le nuove assunzioni dei docenti

Il Governo sta valutando se approvare un decreto legge quater specifico per il reclutamento scolastico. Lo ha anticipato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief spiegando in una intervista a Teleborsa che “gli emendamenti sulla scuola presentati per modificare il decreto legge ter ‘Pnrr-Governance’ sono stati tutti ritirati dai partiti per poter introdurre le modifiche all’interno del nuovo testo ad hoc che uscirà dal governo”. “Il testo del Governo dovrebbe rispecchiare quanto si è accordato al tavolo tra il ministero dell’Istruzione e le parti sociali, in particolar modo rispetto alla proposta Anief di andare a reclutare i precari dalle GPS, cioè dalle stesse graduatorie per le supplenze che sono utilizzate per le immissioni in ruolo e le supplenze. Questo permetterebbe di assorbire, almeno in una prima fase”, fino a tutto il 2024, “un gran numero di precari, dopo che dai tempi della Buona Scuola il numero dei precari è addirittura aumentato del 225%”, conclude Pacifico. Anief ricorda di avere presentato – con la delegazione Cisal durante un’audizione tenuta proprio in quinta Commissione Bilancio al Senato – ben 17 proposte di emendamento alla prima versione del DL Pnrr, tutte predisposte alla luce delle interlocuzioni vigenti del ministero dell’Istruzione e del Merito con la Commissione europea. Il sindacato si è soffermato sugli aspetti della digitalizzazione, innovazione e competitività della pubblica amministrazione, soffermandosi sull’Istruzione pubblica.