Scuola, l’assessore Palmieri al ministro: Necessario il tempo pieno

“Abbiamo bisogno del tempo pieno che consentirebbe anche il richiamo degli insegnanti mandati fuori”. Questa la richiesta avanzata dall’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, al ministro Marco Bussetti oggi a Napoli per la giornata conclusiva del Campus estivo AGIDAE. Palmieri ha sottolineato anche la necessità che “gli asili nido diventino servizi essenziali, battaglia che – ha ricordato – portiamo avanti anche come Anci”. L’esponente della giunta de Magistris ha altresì evidenziato che a Napoli “le scuole comunali, paritarie e statali sono presidio dello Stato e sono accanto alle forze dell’ordine. Le scuole napoletane sono punto di riferimento credibile per la nostra comunità. Non credo – ha concluso – nella contrapposizione tra pubblico e privato, bisogna fare sistema. La scuola è luogo di competenze e non di contrapposizione”.