Scuola, Mattarella a Napoli per l’inaugurazione del nuovo anno

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli per inaugurare l’anno scolastico nell’ambito della cerimonia nazionale “Tutti a Scuola”.

Una presenza che assume un valore simbolico fortissimo: mettere la scuola al centro dell’agenda nazionale, riconoscerne il ruolo decisivo nella lotta alla dispersione scolastica, nella promozione della formazione e nella difesa della legalità come principio cardine della cittadinanza attiva.

In questa cornice, si inserisce l’arrivo per la prima volta a Napoli di BITUS 2025 nella prestigiosa Città della Scienza in programma dal 1 al 3 ottobre. CoopCulture, co-organizzatore dell’evento insieme a Tappeto Volante – I Mercanti d’Arte S.r.l. e al contributo della Regione Campania ha scelto con convinzione Napoli come sede: una città che rappresenta non solo un patrimonio culturale e umano straordinario, ma anche un territorio che chiede e merita opportunità concrete di crescita educativa e sociale.

BITUS 2025 porterà a Napoli scuole provenienti da tutta Italia, con un ricco programma di workshop, laboratori ed esperienze formative, affiancato da una vasta presenza di espositori nazionali. Sarà un momento di confronto e di costruzione collettiva, pensato per studenti, insegnanti, famiglie, istituzioni e operatori culturali, con l’obiettivo di rendere la scuola protagonista di un cambiamento reale e duraturo.

“Il legame tra la visita del Capo dello Stato e l’apertura di BITUS a Napoli – dichiara Pino Codispoti, vicepresidente CoopCulture – è un segnale che ci responsabilizza e ci sprona. CoopCulture, insieme ai partner, intende fare di questa edizione non un semplice evento, ma parte di una strategia condivisa per ribadire il ruolo della scuola e della cultura come leve di inclusione, emancipazione e crescita per l’intera comunità.