Scuola: Meloni, ‘Azzolina come Ponzio Pilato, solidarietà a sindaci, presidi e docenti’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Solidarietà ai sindaci, ai presidi, ai docenti e a tutto il personale della scuola. La Azzolina si comporta come Ponzio Pilato e utilizza l’autonomia scolastica come pretesto per lavarsi le mani e scaricare sui presidi e gli enti locali tutte le responsabilità sulla riapertura a settembre delle scuole”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.