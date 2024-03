Scuola, ministro annuncia aumento di stipendio per il personale entro fine anno

“Giro molte scuole e trovo docenti meravigliosi, fortemente motivati, e credo che questa sia la vera forza della scuola italiana. Dare anche a loro quella centralità del ruolo è importante, ed è per questo che insisto nel ridare autorità e centralità ai docenti. Non è un problema solo italiano la lamentela della fuga dei docenti dalla scuola, non solo per problemi economici ma anche perché la figura non è adeguatamente valorizzata. Ridare valore alla figura del docente è un’altra delle missioni che mi prefiggo, fortemente condivisa dal Governo. Come? Partendo innanzitutto dagli stipendi. Uno studio Invalsi ha testimoniato che con gli aumenti che si sono verificati con la chiusura degli ultimi contratti, il potere di acquisto dei salari è salito di alcune posizioni nella classifica europea. Contiamo nel 2024 di aumentare ulteriormente il salario del personale della scuola”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a proposito dei giudizi alla scuola primaria in un’intervista rilasciata a Rtl 102.5.