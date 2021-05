Scuola: mobilitazioni da domani a Milano, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Ancona (2)

(Adnkronos) – Infine: Le cattedre da assegnare con supplenze annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) saranno intorno alle 200.000. A ogni anno scolastico di una scuola perennemente in deroga e in dismissione, il record viene ritoccato. Lavoratori e lavoratrici, genitori e genitrici, studenti e studentesse chiedono norme chiare e tempestive per le nomine dei docenti, per evitare che, come è accaduto per l’anno scolastico 2020/21, gli organici siano completati a ottobre, novembre, addirittura dicembre, o non siano completati affatto (come è successo per gli ultimi docenti di sostegno). In caso contrario le conseguenze sono già note: orari ridotti per settimane o mesi, con i docenti di ruolo che si danno il turno per garantire almeno la vigilanza.