Scuola: mobilitazioni da domani a Milano, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Ancona (3)

(Adnkronos) – Priorità alla Scuola chiede che da settembre la scuola – in presenza e in continuità – sia messa al riparo da qualsiasi evenienza e riacquisti quel ruolo centrale nella società che da troppo tempo non le è riconosciuto. La scuola italiana non ha retto di fronte all’avvento del Covid19 perché la situazione pandemica ha radicalizzato ed esasperato gli annosi problemi di carenza di spazi e di organico – e quindi di sovraffollamento delle classi – dovuti a decenni di disinvestimenti portati avanti da governi di diversi colori. Per questo motivo, per mettere al sicuro la scuola – l’unica vera scuola, fondata sull’insegnamento in presenza, sulle relazioni faccia a faccia in presenza e sulla loro qualità – Priorità alla Scuola scende di nuovo in piazza.