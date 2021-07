Scuola: Moretti, ‘sia covid free, rientro in presenza e in sicurezza’

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La richiesta di Ali, autonomie locali italiane per voce di Andrea Catizone, di vaccinare tutto il personale docente e scolastico entro settembre, per consentire il rientro a scuola in sicurezza, va sostenuta. Giustamente il Commissario Figliuolo si è pronunciato in modo chiaro anche su questo: la scuola deve essere un luogo sicuro per docenti, personale, studenti e famiglie. I ragazzi non possono subire ulteriori conseguenze negative sul loro percorso scolastico. Lo studio e la scuola sono un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e la vaccinazione è l’unica arma che abbiamo per consentire ai nostri ragazzi di rientrare a scuola a settembre senza interruzioni”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.