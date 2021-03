Scuola, no alla dad: bambini a lezione nel bosco di Capodimonte

Giochi matematici, cruciverba, indovinelli. Cosi’ al Bosco di Capodimonte sono stati intrattenuti i bambini di alcune scuole elementari i cui genitori hanno aderito all’iniziativa di protesta contro il ritorno alla Dad scattato da ieri, e fino al 14 marzo, in tutte le scuole della Campania. A proclamare la giornata di disconnessione e’ stato il gruppo No Dad ‘Usciamo dagli schermi’. Una ventina i piccoli alunni soprattutto di classi terze, quarte e quinte elementari che, accompagnati da genitori o nonni, hanno sostituito le lezioni davanti al pc o al tablet con esercizi e giochi didattici all’aria aperta. Venerdi’ si replica con una nuova giornata di disconnessione: per i piu’ piccoli e’ stata organizzata una visita allo zoo mentre i piu’ grandi andranno al Casale di Posillipo per un trekking urbano dove ‘armati’ di macchine fotografiche e acquerelli andranno alla scoperta della citta’ da riprodurre poi sui loro fogli. Una settimana di protesta che si concludera’ sabato 6 con una manifestazione davanti alla stazione Toledo. Qui i genitori stanno anche pensando di mettere in scena un piccolo spettacolo che abbia come tema proprio la Dad.