Scuola, nove edifici su 10 non hanno certificazioni di sicurezza

Nove edifici scolastici su dieci non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza: “3.588 edifici, il 9 per cento del totale, dove si calcola che studino e lavorino circa 700 mila tra studenti e personale della scuola, sono privi delle certificazioni obbligatorie”. E’ il quadro che emerge da un dossier di Tuttoscuola, “basato su dati contenuti nella sezione Open Data dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia scolastica”.

Secondo i dati di Tuttoscuola “nelle zone ad alto rischio sismico, il certificato di collaudo statico è posseduto da meno della metà degli edifici”. Dal dossier emerge che dei 40 mila edifici scolastici statali, ben 36mila non si possono definire a norma.

È il Lazio ad avere primato, secondo i dati diffusi da Tuttoscuola, del minor numero di edifici scolastici dotati di certificato di agibilità. Su 3.203 edifici, solo 407, pari al 12,7%, hanno la certificazione. Per aree geografiche il fanalino di coda sono le isole, con 971 edifici su 5.149 con agibilità, pari al 18,9% del totale. Maglia nera tra le isole la Sardegna con solo il 14,2% in regola. Il primo posto per sicurezza degli edifici scolastici va alla Valle d’Aosta dove su 139 plessi 122 hanno il certificato di agibilità, l’87,8% del totale. Seguono Piemonte (53,4%), Veneto (52,7%) e Friuli (52%) con il Nord che in generale si attesta intorno al 50%. E poi ancora, tra le altre regioni, il Molise (47,8%), preceduto da Lombardia e Marche intorno al 50% e la Liguria ferma al 31.1%. A quota 30% circa Abruzzo e Campania insieme al resto del sud. Mentre il centro si attesta al 29,7%.