Scuola, piattaforma digitale per l’orientamento sulle superiori

Il progetto FUtuRI di Fondazione De Agostini e Fondazione Agnelli

Milano, 20 feb. (askanews) – Una piattaforma digitale per l’orientamento dei ragazzi delle scuole medie che devono scegliere la scuola superiore. Fondazione De Agostini e Fondazione Agnelli hanno presentato a Milano FUtuRI, strumento gratuito e interattivo che si rivolge ai docenti alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado. Per accompagnare loro e le famiglie a una scelta consapevole.”È una piattaforma che nel nome racchiude già molto di quello che è – ha detto ad askanews Marcella Drago, segretario generale della Fondazione De Agostini -. FUtuRI, con il tu al centro, vuol dire che i ragazzi vengono messi al centro del progetto e della piattaforma. E il plurale indica che nella scelta hanno di fronte tate strade possibili, e potranno capire, grazie alla nostra piattaforma, qual è la più adatta a loro attraverso un percorso che dura tre anni. Sarà un percorso di conoscenza di sé, delle proprie attitudini e dei propri talenti. Questo percorso lo faranno con la guida e con l’aiuto degli insegnanti della scuola”.Oltre all’orientamento la piattaforma può anche aiutare a combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico. “Tanto più i ragazzi saranno messi nelle condizioni di fare una scelta consapevole sulla scuola superiore – ha aggiunto Marcella Drago – tanto più si ridurrà il rischio che abbandonino gli studi nei primi anni delle superiori”.Anche così, oltre al futuro scolastico di molti studenti, si prova a migliorare il mondo della scuola in Italia.