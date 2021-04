Scuola: Piccoli Nardelli (Pd), ‘bene mozione unitaria, su riaperture massimo impegno’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “L’accordo per una mozione unitaria sulla riapertura delle scuole in presenza è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione. Per noi la scuola è una priorità assoluta, il futuro delle ragazze e dei ragazzi è il futuro del nostro Paese. Consideriamo, dunque, la mozione che impegna il governo ad agire secondo questa priorità un passo importante nella giusta direzione”. Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera.