Scuola, presentato a Bruxelles il progetto regionale “Racconta Europa”: studenti protagonisti

Racconta Europa – partner di A Scuola di Open Coesione, progetto di monitoraggio civico delle Politiche di Coesione dedicato agli studenti delle scuole secondarie, è stato presentato alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città.

“Students monitoring EU funded projects: the experience of OpenCohesion school”, questo il titolo del wokshop a cui hanno preso parte, moderati da Matteo Salvai dell’ufficio comunicazione della Commissione Europea, Simona De Luca responsabile del progetto ASOC, Ottavia Delle Cave, Yvonne Spadafora, Elena Catte e Marco Tornambè, rispettivamente responsabili della comunicazione dei fondi europei nelle Regioni Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Presenti all’evento anche una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato all’edizione 2018/2019 del progetto.

In viaggio premio per essersi posizionati primi nelle rispettive graduatorie regionali i team del liceo Fonseca di Napoli e il Fermi di Nuoro. I ragazzi hanno monitorato dei progetti finanziati nelle loro regioni di appartenenza: il piano di raccolta differenziata di cui è stato beneficiario il Comune di Napoli e il centro intermodale di Nuoro.

I giovani hanno raccontato la loro esperienza, ricevendo in premio una full immersion nelle istituzioni dell’Unione.

Un importante momento di scambio come sottolineato dall’assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, e dagli stessi protagonisti.

I premi regionali sono alcuni dei contributi che le Regioni portano in dote al progetto ASOC. La Regione Campania ne ha ideato e realizzato uno nell’ambito della Strategia di comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020: il progetto Racconta Europa che, dal 2018, è divenuto partner di “A Scuola di Open Coesione”. A Bruxelles, dunque, l’impegno delle Regioni aderenti al progetto, ha testimoniato come la costituzione di reti territoriali istituzionali possa favorire il successo dell’iniziativa di open government sulle Politiche di Coesione in Italia, che pubblica in formato aperto dati e informazioni sui progetti finanziati, per migliorare efficacia e coerenza nell’impiego delle risorse e promuovere iniziative di cittadinanza consapevole.

La partecipazione a Regioweek è un modo per celebrare anche l’inizio di un percorso europeo per A Scuola di Open Coesione che da quest’anno si apre all’Europa diventando un progetto pilota europeo (At the School of OpenCohesion) a cui hanno già aderito 5 Paesi dell’Unione (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna).

La Regione Campania, insieme ad altri partner di “A Scuola di Open Coesione” (Sicilia, Calabria, Sardegna), ha animato un desk informativo nella “Agorà” del meeting center Square di Bruxelles, sede dell’evento organizzato dalla DG Regio e dal Comitato delle Regioni della Commissione europea, dove è stato illustrato ai rappresentanti delle Regioni dell’Unione Europea il successo di un progetto in grado di diffondere tra gli studenti la cultura degli Open data e della cittadinanza attiva, spingendoli a monitorare i progetti finanziati dalle Politiche di Coesione a livello regionale.