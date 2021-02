Scuola, primo stop nel Napoletano. A Somma Vesuviana niente asilo ed elementari fino al 20 febbraio

Prime chiusure in provincia di Napoli dopo l’aumento dei contagi dell’ultime ore in Campania. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha annunciato oggi lo stop ad alcune attività didattiche in presenza. “Con immenso dispiacere devo chiudere Infanzia ed Elementari e prorogare la chiusura delle medie inferiori”, ha dichiarato il primo cittadino, dopo aver “registrato cluster in alcune classi”. Evidentemente il virus sta circolando anche fra i bambini. Chiudiamo per dare la possibilità alle autorità sanitarie di mappare e circoscrivere il fenomeno”, ha aggiunto. L’ordinanza prevede lo stop alla “presenza” nei tre circoli didattici e nei plessi delle Medie della San Giovanni Bosco – Summa Villa fino al 20 Febbraio, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili. Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio. Di Sarno, infine, si dice preoccupato dalla movida e dagli assembramenti dei giovani nelle vie e nelle piazze cittadine e non esclude “la possibilita’ di chiudere le zone interessate”.