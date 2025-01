Scuola: proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore

Oltre 50 scuole coinvolte in 10 regioni italiane, con l’obiettivo di trasformare studenti e studentesse da semplici spettatori a veri promotori culturali, grazie a proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore. Sono questi i protagonisti di “Nuovo Cinema Coraggioso – Sognare il presente”, la nuova edizione del progetto nazionale presentato da ZaLab, un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da ministero della Cultura e ministero dell’Istruzione e del Merito. Al via da oggi le prime attività di formazione con docenti e alunni dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado, che continueranno poi con incontri e laboratori in classe, fino al periodo finale di maggio e giugno, quando saranno organizzati eventi speciali per presentare al pubblico i film scelti e i lavori realizzati, nei diversi territori coinvolti in Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale Cinemacoraggioso.it. Si rinnova l’impegno di ZaLab, laboratorio culturale che opera per la produzione e distribuzione di cinema libero, indipendente e sociale: l’edizione di quest’anno ha come titolo “Sognare il presente” e intende affrontare le tematiche della contemporaneità, attraverso la consultazione di un catalogo cinematografico (diviso per classi scolastiche) pensato per esplorare i valori del coraggio, delle emozioni, delle relazioni, della natura e del rispetto dell’altro. Con una selezione di cortometraggi e lungometraggi italiani e internazionali, il progetto incoraggia l’immaginazione, la riflessione critica e l’azione e invita studenti e docenti a esplorare attraverso il cinema le sfide contemporanee e le emozioni che caratterizzano il nostro tempo.