Scuola, Regione: Dad per elementari e medie giustificato dal rischio elevato di diffusione del Covid

Il ricorso alla Dad per le scuole medie, elementari e dell’infanzia in Campania e’ giustificato dalla situazione sul territorio regionale che corrisponde alla fattispecie di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” indicata dal decreto legge 6 agosto 2021 che consente anche nelle Regioni che non si trovino in zona rossa, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attivita’ educative e scolastiche. Lo evidenzia l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.