Scuola, ricerca di Spin Factor: solo 2 italiani su 10 favorevoli alla riapertura

Soltanto 2 italiani su 10 (il 22%) è favorevole alla riapertura delle scuole a settembre, così com’è pensata; il 36,6% si registra un sentiment neutro, ben il 41,11% ha espresso un chiaro disaccordo con la riapertura delle scuole. A rivelarlo una ricerca della piattaforma Human di proprietà di Spin Factor in esclusiva per il magazine on line Start Magazine (startmag.it). L’analisi di Spin Factor, società specializzata nella consulenza strategica politica, istituzionale e aziendale, è stata effettuata prendendo in considerazione i principali social network di riferimento, ovvero Facebook, Instagram e Twitter con un focus su Twitter. Per analizzare le conversazioni avvenute intorno alla riapertura delle scuole, sono stati monitorati i post in lingua italiana pubblicati dal 18 agosto 2020 al 24 agosto 2020. Si tratta di 21mila post per un totale di 2 milioni di parole. Il politico più attivo e più menzionato sul tema della scuola? E’ Il leader del Carroccio Matteo Salvini, che sta affrontando il topic con maggiore frequenza nell’ultima settimana (21,01%) sui social ed è anche il più citato (5,99%). Segue il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il Partito Democratico, solo in quarta posizione i pentastellati. “La preoccupazione è evidente anche dalle parole chiave usate dagli italiani nei post e nei commenti: a dominare non è l’aspettativa didattica ma quella sui rischi da coronavirus”, sottolinea Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor sulle colonne di Start Magazine. “Quando c’è incertezza prevale sempre un orientamento negativo. In questo caso, sulla riapertura delle scuole, pesano troppe variabili che creano confusione: innanzitutto, ovviamente, il numero crescente di contagi preoccupa”.