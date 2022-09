Scuola, ristrutturazione delle palestre: record di interventi finanziati nel Mezzogiorno

I Comuni hanno presentato complessivamente 2.281 progetti per palestre da ristrutturare o nuove e ne hanno visti finanziati 339, pari al 15%; analoga situazione, anche se con percentuali diverse, quella relativa alle richieste pervenute da Province e Citta’ Metropolitane che hanno presentato complessivamente 280 progetti, dei quali ammessi al finanziamento 105, pari al 38%. Risultano escluse, dunque, l’85% delle richieste avanzate dai Comuni. I dati arrivano da Cittadinanzattiva in merito ai fondi del Pnrr e alle palestre nuove o da ristrutturare che saranno finanziate. Saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture gia’ esistenti e 146 per le nuove costruzioni. Le quattro Regioni con il numero piu’ alto di interventi finanziati sono del Mezzogiorno Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42). Le risorse sono ripartite su base regionale e rispettando il criterio che prevede almeno il 40% dello stanziamento destinato alle regioni del Mezzogiorno: le Regioni del Sud hanno ottenuto oltre il 52% dei fondi, per un totale di 174.747.786,12 euro. Le domande pervenute erano 2.859, per un totale di finanziamenti richiesti oltre i 2,8 miliardi sui 300 milioni disponibili. “Anche nel caso di questo bando – come quello per le mense – colpisce la numerosita’ dei progetti presentati rispetto a quelli finanziati, in base alle risorse disponibili ed ai criteri previsti. Sono dati che parlano da soli e che sottolineano l’urgenza di colmare un gap relativo alla mancanza o inadeguatezza di strutture per lo sport e le attivita’ motorie di cui tutti i tipi di scuola necessitano”, osserva Cittadinanzattiva.