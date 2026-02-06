Scuola, salute e sicurezza sul lavoro: contest prorogato fino al 31 marzo

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare al concorso nazionale “Salute e sicurezza…insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con INAIL. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP e invita gli istituti formativi ad elaborare un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza.

Insieme alla proroga arriva inoltre un incremento dei premi che saranno assegnati ai progetti delle prime tre scuole in classifica: 7mila euro per il primo classificato, 5mila euro per il secondo e 3mila per il terzo, come specificato nell’Addendum al bando di concorso.

I premi andranno utilizzati per l’acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative dell’istituto in tema di salute e sicurezza. La Commissione potrà inoltre attribuire una menzione speciale a un massimo di altri due progetti tra quelli presentati entro il 31 marzo. Ulteriori dettagli e il bando di gara sono disponibili nella pagina dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.