Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Il governo pensa di far andare a scuola i ragazzi l’ultimo giorno, per salutare le maestre. Lo stesso governo non ha ancora spiegato a studenti, famiglie e professori come e quando riprenderanno le lezioni a settembre, in classe o a casa, insieme o divisi, sui banchi o a distanza. Pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.