Scuola: Sasso (Lega), ‘vergogna Azzolina, assente durante discussione dl’

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Inizia oggi una lunga settimana parlamentare, con la discussione in commissione Cultura del dl scuola ma il ministro Azzolina è assente. Un decreto Scuola che lascia a casa i precari e che non fa nessuna chiarezza sulla riapertura delle scuole a settembre, tanto da scatenare le proteste dei dirigenti scolastici, con l’assenza totale di interlocuzione con il Ministro. Siamo pronti ad un’opposizione dura ed intransigente, sia in Aula che nelle piazze”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della commissione cultura.