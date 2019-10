Scuola, Sole per amico: studenti di Novi Velia premiati a Roma

La modella di bikini abbronzatissima che ora ha il melanoma. I bambini che raccontano come avere il Sole per Amico in rima. Balletti e poster. Sono i vari linguaggi scelti dagli alunni di scuole di ogni ordine e grado per realizzare i video ‘Il sole per amico’ sulla prevenzione dei tumori della pelle. Il concorso nasce dal Protocollo d’intesa siglato tra l’Intergruppo Melanoma Italiano (Imi) ed il Ministero dell’Istruzione e dell’Universita’ e della Ricerca e ieri al Miur sono stati premiarti i vincitori 2018/2019. Sul podio l’Istituto Comprensivo M. Valgimigli di Ravenna (Classe 4B della Scuola Primaria G. Pascoli), l’Istituto Comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia di Salerno (Classe 2a e 3a media del Plesso di Novi Velia) e l’Istituto d’Istruzione Superiore R. Piria di Rosarno (RC) (Classe 5C) “Il concorso – spiega Giuseppe Palmieri, presidente Imi – e’ finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia del sole sia di lampade e lettini solari”. “L’iniziativa – aggiunge Igniazio Stanganelli, responsabile del centro dermatologia oncologica IRST Romagna – punta ad enfatizzare le raccomandazioni per la prevenzione primaria dei tumori della pelle e del melanoma”. Nei video sono gli stessi ragazzi che parlano di prevenzione ai loro coetanei, utilizzando il loro linguaggio, dalle filastrocche per i piu’ piccini alla chat per i teenager. Risultato: i cortometraggi sono efficaci, ‘solari’ e diretti. Al concorso sara’ associata anche la costruzione di una campagna pubblicitaria basato su spot radio/video di prevenzione e sensibilizzazione utilizzando il linguaggio e l’espressione artistica dei bambini e ragazzi in eta’ scolare. E visto il successo dell’iniziativa il prossimo anno si ripete. Il bando per partecipare e’ pubblicato sul sito Imi.