Scuola: sottosegretaria Floridia, ‘felice Draghi abbia ascoltato su riaperture nidi e infanzia’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Le parole del presidente Draghi sulla riapertura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia dopo Pasqua sono il riconoscimento della direzione corretta da sempre indicata dal Movimento 5 Stelle e che io stessa ho sostenuto fin dall’inizio del mio mandato da sottosegretaria. Ma soprattutto rappresentano una notizia importantissima per milioni di famiglie e soprattutto per i nostri concittadini più piccoli. Sono fiera del lavoro che stiamo svolgendo al ministero dell’Istruzione per raggiungere questo obiettivo. E soprattutto sono felice che il presidente Draghi e tutto il governo ci stia ascoltando. Ovviamente il lavoro prosegue per tutti gli altri studenti e per aumentare sempre di più la sicurezza nei nostri istituti’. Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s.