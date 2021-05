Scuola: sottosegretario Sasso, ‘a Bisceglie mai chiuso grazie a protocollo impeccabile’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “L’accoglienza che mi hanno riservato oggi a Bisceglie è stata commovente. Il sindaco Angelantonio Angarano, le altre autorità cittadine e la splendida comunità scolastica del III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” mi hanno fatto sentire più che a casa, avvolgendomi in un abbraccio affettuoso che porterò nel cuore”. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso che aggiunge: ” Una scuola, questa di Bisceglie, che non ha mai chiuso per un protocollo di sicurezza anti-covid (a costo zero) impeccabile”.