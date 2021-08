Scuola: sottosegretario Sasso, ‘su salivari non ci ascolta nessuno, sollecitazioni nel vuoto’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Il monitoraggio dei contagi è un’attività in capo alle autorità sanitarie, da cui il ministero dell’Istruzione riceve indicazioni. Da parte nostra, verranno messi a disposizione tamponi gratuiti per quei lavoratori della scuola che non possono vaccinarsi per fragilità o condizioni particolari attestate da certificazione medica. Sui tamponi salivari da usare per il monitoraggio, purtroppo, al momento non ci ascolta nessuno”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, rispondendo sulla predisposizione di un sistema di controllo dei contagi da parte del Mi.