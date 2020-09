Scuola, Tarro: Può tranquillamente iniziare. Gli asintomatici? Non sono untori

“La scuola? “Puo’ benissimo iniziare”. A parlare e il virologo Giulio Tarro, in merito al prospettato slittamento dell’avvio dell’anno scolastico in Campania. “I ragazzi prima di 12 anni non devono portare la mascherina, come dice l’OMS – ha affermato – noi siamo legati a entita’ della salute che sono sovranazionali, non facciamo politica della salute”. “Se tutto fosse gia’ pronto – ha concluso – e’ chiaro che potrebbe cominciare anche 14, poi se mancano banchi e docenti e’ un altro discorso”.

“Sono aumentati per lo piu’ gli asintomatici che, come dice l’Oms, dopo tre giorni, salvo complicazioni, non vanno considerati untori”, ha aggiunto Giulio Tarro, in merito agli aumenti dei casi di positivi al Covid-19, a margine di una iniziativa elettorale di Adc, che sostiene Stefano Caldoro, nella corsa alla carica di presidente della Regione Campania. “Dobbiamo anche tenere presente – ha affermato – che chi si occupa della sanita’ degli Stati Uniti ha dato 1 miliardo e mezzo di dollari affinche’ sia pronto un test diagnostico valido entro l’anno, perche’ questo dei tamponi, come ha detto il suo inventore, non doveva essere usato per la diagnosi”. “Il 17 giugno scorso il Napoli ha vinto la Coppa Italia – ha concluso – ci sono stati assembramenti e festeggiamenti e nelle due settimane successive non c’e’ stato alcun nuovo caso dopo su tutto quello che e’ successo”.