Scuola, Troise (Ugl Campania): Gps catalogo degli orrori. Compromesso il principio di trasparenza

“L’imponente mole di errori nella determinazione delle graduatorie provinciali per le supplenze rischia dicompromettere il regolare adempimento delle assegnazioni delle cattedre inCampania”. Chiediamo la revisione rigorosa delle Gps”. Lo afferma il segretario regionale della Ugl Scuola Eliana Troise che chiede “l’immediata e rigorosa revisione delle Gps in Campania.

“Le segnalazioni giunte al sindacato su errori e presunte irregolarità perpetrate in sede di trasmissione delle istanze di inserimento nelle Gps sono tante e tali da richiedere un’attenta rivalutazione delle stesse che, allo stato, appaiono irrimediabilmente lesive dei diritti dei precari storici”, spiega Troise.

“Le più numerose – spiega il segretario regionale dell’Ugl Scuola – riguardano gli aspiranti alla cattedra di sostegno che lamentano un corposo numero di iscritti in graduatoria con titolo conseguito all’estero ma ancora in attesa di riconoscimento. Molte, poi, le segnalazioni di aspiranti alla cattedra di tecnologie tessili che avrebbero presentato domanda auto-dichiarando titoli di studio non attinenti alla relativa classe di concorso, A044, e comunque inseriti a pieno titolo. Così come ci è stata anche segnalata la evidente lesione dei legittimi diritti degli storici precari delle cattedre di musica ex Afam che si sono di fatto ritrovati penalizzati da tabelle di valutazione cambiate appena 6 mesi prima della pubblicazione del bando Gps”.

“Il catalogo degli errori/orrori – aggiunge Troise – potrebbe continuare a lungo”. “Per questo, visto che, peraltro, la nuova modalità di convocazione ‘elettronica’ ha pesantemente compromesso il diritto alla trasparenza degli aspiranti docenti e che le scuole in Campania non riapriranno prima del 24 settembre prossimo, la revisione immediata delle Gps dovrebbe essere considerata non solo una doverosa opportunità ma un imperativo categorico”, conclude Troise.