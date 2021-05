Scuola: Turi (Uil), ‘bene idea Figliuolo a vaccinare in istituti, lo dicevamo da tempo’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione” per l’idea del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo di promuovere le vaccinazioni anche all’interno delle scuole come si faceva negli anni 70. “Lo suggerivamo da tempo e con soddisfazione apprendiamo che la nostra sollecitazione sia stata accolta. Non tutto ciò che è stato fatto negli anni ’70 è da buttar via. ALcune cose possono andar bene”. Lo dice all’Adnkronos Pino Turi, segretario generale di Uil scuola.